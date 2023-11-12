Москва, 12 ноября, 2023, 12:00 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал глупостью и информационной войной формулировки западных СМИ, которые назвали Казахстан «задним двором» для российского лидера Владимира Путина. Кадры выложил в своём Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Михаил Метцель/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

«Это всё глупость. Это всё информационные войны и так далее. Казахстан — это суверенная страна, которая развивает сотрудничество», — сказал представитель Кремля.

Ранее обозреватель CNBC Холли Эллиатт заявил, чтоМосква якобы будет вести собственный дипломатический натиск в регионе, который «традиционно считается её «задним двором».

Как сообщало ИА Регнум, 9 ноября Путин прилетел в Астану по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Главы государств приняли участие в работе форума межрегионального сотрудничества, а также провели переговоры. Во время встречи лидеры обменялись мнениями по региональным и международным проблемам. По итогам визита был подписан пакет документов, в том числе совместное заявление к десятилетию подписания Договора между РФ и Казахстаном о добрососедстве и союзничестве.