Москва, 12 ноября, 2023, 12:09 — ИА Регнум. Евросоюз не скрывает планов вытолкнуть Россию из Центральной Азии и Закавказья, это ему не удастся. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент данной программы опубликовал журналист Павел Зарубин в своём Telegram-канале.

Иван Шилов, ИА REGNUM Сергей Лавров

«Евросоюз не скрывает своих намерений нас всячески сдерживать, выталкивать из Центральной Азии и Закавказья. Это не получится. Мы здесь исторически и никуда мы не исчезнем. И наши партнёры, наши союзники это прекрасно знают», — подчеркнул Лавров.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28 октября заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы Закавказье было спокойным и стабильно развивающимся регионом.

Как указал российский лидер, у РФ огромное количество связей и с Арменией, и с Азербайджаном, а потому Москва будет делать всё возможное для того, чтобы связанные с ними вопросы решались мирным путём.

При этом Путин подчеркнул, что Россия не может быть в стороне, когда между такими близкими ей странами, как Армения и Азербайджан, наблюдаются противоречия, и всегда готова способствовать их мирному разрешению.