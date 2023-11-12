Москва, 12 ноября, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Ноябрь может стать в этом году месяцем частых магнитных бурь, что связано с повышенной активностью Солнца вплоть до 2025 года. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович.

NEIL HALL/EPA/ТАСС

Ранее учёные предупредили о новой магнитной буре, которая началась вечером 11 ноября и продолжится в первой половине дня 12 ноября. При этом специалисты отнесли эту магнитную бурю к классу G1 — менее опасному и слабому.

Учёный РАН Петрукович обратил внимание, что на этой неделе магнитная буря стала уже второй — с 5 по 6 ноября Землю уже накрывало данное природное явление. Как он объяснил, магнитные бури происходят из-за вспышек на Солнце, в процессе чего образуется выброс плазмы в космическое пространство. Этот выброс долетает до поверхности Земли и ударяет по магнитному полю, что и приводит к магнитным бурям.

«Солнце сейчас переживает максимум своей активности вплоть до 2025 года. Пятен на Солнце очень много, возле них образуются разрывы и вспышки, что на Земле становится магнитной бурей. Но периоды активности и вспышек не равномерны. А ноябрь становится временем вновь возросшей солнечной активности», — поделился Петрукович.

Он напомнил, что в октябре активность на Солнце не была интенсивной. Сейчас же начался период, когда количество вспышек, а следовательно, и магнитных бурь возрастает. До этого подобный активный период был летом, в июле, когда во многих регионах наблюдалось нетипичное для них северное сияние. Также Петрукович вспомнил, что в 2001 году был сильнейший солнечный максимум, из-за чего мощные магнитные бури случались буквально раз в неделю. По мнению специалиста, люди уже несколько отвыкли от этого, поэтому их удивляет вновь возросшая активность.

«Сейчас Солнце активно, поэтому вероятно, что будет ещё несколько вспышек в этом месяце», — отметил учёный РАН.

По его словам, точные даты очередных магнитных бурь спрогнозировать сложно. Это становится возможно, когда происходит вспышка на Солнце и видно плазму, летящую в сторону Земли. Учёный отметил, что выброс достигает пределов Земли в течение примерно трёх суток.

Кроме того, Петрукович напомнил, что магнитные бури негативно влияют не только на здоровье и самочувствие людей, но также и на радиолокационную технику, связь и электрические приборы. Могут даже выйти из строя космические спутники, может быть сбой в определении локации и передаче информации через Интернет.

«Когда магнитная буря слабая, то некоторые перебои в работе техники и Интернета могут возникнуть в основном в высоких широтах на севере. Конечно, отразится на приборах на орбите, космонавтах, которые сейчас там. Но в южных широтах каких-то последствий не будет», — указал Петрукович.

Как ранее сообщало ИА Регнум, сильнейшая магнитная буря произошла на Земле 5 ноября. Степень возмущённости магнитного поля планеты достигла уровня G3, что по пятибалльной шкале означает сильную степень, тогда как G5 — экстремальный уровень.

Магнитная буря также привела к северному сиянию красного цвета в небе некоторых регионов России. Этот феномен смогли наблюдать жители Донбасса, Крыма, Ростовской и Омской областей.

Ранее старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников сообщил ИА Регнум, что в 2025 году на Солнце ожидается всплеск активности, который вызовет на Земле мощную солнечную бурю. Возможны перебои со связью, интернетом и электричеством. Однако масштабный интернет-апокалипсис, который предрекли британские учёные, эксперт считает лишь попыткой привлечения внимания.