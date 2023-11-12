Вашингтон, 12 ноября, 2023, 12:07 — ИА Регнум. Американский военный самолёт потерпел крушение в ходе тренировочного полёта над восточной частью Средиземного моря. Об этом сообщает Европейское командование Вооружённых сил США.

Allison Lotz/ZUMA/ТАСС

По его данным, в ходе тренировочного полёта 10 ноября произошла «нештатная ситуация», в результате которой самолёт упал. В заявлении указано, что вылет был совершён исключительно в тренировочных целях, никаких указаний на враждебные действия не было.

Отмечается, что для установления причин произошедшего начато расследование.

Другие крушения бортов ВВС США

В сентябре стало известно о том, что в США организовали поиски самолёта-«невидимки» F-35B после аварии, случившейся в Южной Каролине 18 сентября. Отмечается, что в результате происшествия пилот катапультировался, но истребитель продолжил движение на автопилоте и теперь его не могут найти.

В августе военный конвертоплан V-22 Osprey, на борту которого были около 20 морских пехотинцев США, потерпел крушение во время учений у северного побережья Австралии. Авиакатастрофа произошла между островом Мелвилл и городом Дарвин около 11:00 по местному времени (04:00 мск). Конвертоплан Osprey разбился во время учений Predators Run, в которых принимают участие сотрудники из Австралии, США, Индонезии, Филиппин и Восточного Тимора. Жертвами крушения американского вертолёта у побережья Австралии стали трое морских пехотинцев, ещё пять человек доставили в Королевский госпиталь в тяжёлом состоянии.

В этом же месяце истребитель МиГ-23 разбился в аэропорту Уиллоу (США) во время авиашоу «Гром над Мичиганом». Два пилота катапультировались в районе озера Бельвиль.

Заявления официальных лиц

Американский генерал Военно-воздушных сил Марк Келли 26 сентября 2022 года заявил, что истощение и перегруженность парка истребителей ВВС США стали серьёзной проблемой. Он пояснил, что в распоряжении ВВС США находятся 48 эскадрилий истребителей и ещё девять ударных эскадрилий, которые состоят из устаревших штурмовиков A-10 Thunderbolt II. При этом командование возлагает на военнослужащих задачи, для выполнения которых нужны 60 эскадрилий. По словам Келли, неудивительно, что боевые машины буквально «истощены» от перегрузок.

Генерал-лейтенант ВВС США Майкл Шмидт заявил, что только половина истребителей F-35 в США готова к выполнению задач, и то не в полном объёме. На начало февраля среднемесячный показатель готовых к выполнению задач (тренировок, испытаний) самолётов в парке США, насчитывающем более 540 истребителей F-35, составлял лишь 53,1%. Доля боевых машин, которые готовы выполнять все свои задачи, составляла менее 30%. По словам Майкла Шмидта, такое текущее положение «неприемлемо». Он намерен за год увеличить показатели готовности на 10%.

Проблема с пилотами

В США также поднимался вопрос нехватки пилотов. Так, ещё в 2017 году новостной ресурс Air Force Times сообщал, что Военно-воздушные силы США сильно обеспокоены нехваткой примерно 2000 пилотов, или около 10 процентов от их общей численности. Это может повредить способности ВВС выполнять все свои задачи. Такой дефицит кадров возлагает ещё большую нагрузку на пилотов, которые остаются в строю.

По информации издания, пытаясь закрыть этот пробел, ВВС США развернули ряд программ, большая часть которых предлагала чрезвычайно щедрые бонусы за то, чтобы побудить пилотов остаться на действительной военной службе и отказаться от возможностей летать для коммерческих авиакомпаний за очень большие деньги.

Однако Пентагон в плане денежного вознаграждения не может тягаться с гражданскими авиакомпаниями, которые предлагают пилотам пассажирских лайнеров шестизначные зарплаты. Каждый год для американской гражданской авиации требуется около 4,5 тысячи пилотов. И бывшие военные пилоты там очень востребованы.

Военно-воздушные силы США пытаются решать проблему и другим образом. Есть план выйти на обучение и подготовку в год 1400 военных пилотов.