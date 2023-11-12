Тосно, Ленинградская область, 12 ноября, 2023, 11:45 — ИА Регнум. В Ленинградской области полицейские задержали водителя автобуса, который приставал к 15-летней школьнице. Об этом сообщает телеканал «78.ru».

РИА Новости/Светлана Шевченко

В публикации говорится, что инцидент произошёл вечером 10 ноября на остановке в деревне Новолисино в салоне рейсового автобуса № 315. По данным телеканала, водителем оказался 57-летний гражданин Киргизии. Мать школьницы обратилась в полицию. Позже водителя-мигранта задержали и доставили в местное отделение полиции. Правоохранительными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как передавало ИА Регнум, 6 ноября в Твери задержали мигранта за домогательства к девочке в автобусе. По версии следствия, находясь в пассажирском автобусе, который следовал по Московскому району города Твери, мужчина совершил в отношении малолетней девочки развратные действия. В отношении гражданина иностранного государства 1971 года рождения было возбуждено уголовное дело по признакам совершения развратных действий, пояснили в пресс-службе.

До этого 5 ноября столичными полицейскими был задержан иностранец, пристававший к девочкам в кафе в торговом центре на юге Москвы. Сообщалось, что подруги 13 и 14 лет находились в заведении в ТЦ на Новоясеневском проспекте, когда к ним подошёл мужчина и начал прилюдно совершать развратный действия. Очевидцы сразу вызвали полицию. В отношении задержанного мужчины, оказавшегося гражданином иностранного государства, возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия».