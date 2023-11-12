Лондон, 12 ноября, 2023, 11:30 — ИА Регнум. Отношения между западными и украинскими спецслужбами ухудшаются из-за того, что США и Британия боятся быть напрямую втянутыми в конфликт с Россией из-за действий Киева. Об этом 12 ноября заявил британский политолог Марк Галеотти в статье для газеты The Sunday Times.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, у Запада вызывает обеспокоенность отсутствие реформ в СБУ и организация Киевом терактов на территории России.

«Кажется, в Москве по-прежнему считают, что украинцы делают то, что им говорит Запад. Опасения заключаются в том, что Москва может предпринять ответные меры непосредственно против Запада», — написал Галеотти.

Он добавил, что западным странам также не нравится непрозрачность планов Киева, который не желает реагировать на обеспокоенность союзников и не видит причин для изменения своей стратегии.

Как сообщало ИА Регнум, американская газета The Washington Post 23 октября написала, что с 2015 года ЦРУ США потратило десятки миллионов долларов для превращения украинских спецслужб в своего союзника против России. Так, ЦРУ предоставило Киеву передовые системы слежения, а инструкторы из США обучали личный состав украинских спецслужб. При этом американцы не участвовали в планировании операций, а только улучшали возможности украинских спецслужб по сбору информации, отметили в газете.

Также газета отметила, что СБУ и ГУР стоят за десятками терактов, совершённых на территории России, включая взрывы на Крымском мосту и атаки беспилотников.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, публикации американских СМИ о причастности ЦРУ к подготовке терактов Украины против России нацелены на то, чтобы снять ответственность с администрации Белого дома. Она отметила, что ни для кого не секрет, что за цепочкой огромного количества терактов как в России, так и рядом с ней, стоят подчинённые киевскому режиму силовые ведомства.

По мнению заместителя директора Института истории и политики МПГУ, политолога Владимира Шаповалова, причастность США и ЦРУ к терактам украинских радикалов очевидна для специалистов, однако когда в зарубежном издании начинает тиражироваться такая информация, то это говорит о подготовке на Западе к формированию нового отношения к Киеву. Это существенно не изменит отношение к США, тем более что на противоправные действия американских властей редко обращают внимание в международных правозащитных организациях, отметил эксперт.