Тель-Авив, Израиль, 12 ноября, 2023, 11:14 — ИА Регнум. Израиль намерен сохранить контроль в секторе Газа после завершения конфликта в регионе. Об этом заявил премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху, слова которого приводит местный телеканал Channel 12.

Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

«В любой момент при необходимости Армия обороны Израиля будет продолжать осуществлять контроль в секторе Газа с точки зрения безопасности, гарантируя, что оттуда не будет исходить терроризм», — сказал Нетаньяху.

Также он добавил, что везде, где нет израильского присутствия, «укореняется терроризм».

Как передаёт радио Kan, в ответ на заявления израильского премьер-министра администрация президента США Джо Байдена запросила разъяснений у властей Израиля.

Ранее старший советник премьер-министра Марк Регев уточнил, что в Газе необходимо присутствие израильских сил безопасности. При этом он подчеркнул, что Израиль не планирует оккупировать сектор Газа и брать на себя управление анклавом.

До этого представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус сказал, чтоизраильские военные никогда не брали на себя обязательств не наносить удары по южным районам сектора Газа. Представитель ЦАХАЛ в резерве предположил, что могут быть случаи, когда Израиль будет поражать важные военные цели в Газе.

Как предавало ИА Регнум, пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари 5 ноября заявил, что Армия обороны Израиля полностью окружила город Газа и вышла к Средиземному морю.