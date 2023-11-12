Харьков, Украина, 12 ноября, 2023, 10:44 — ИА Регнум. В Харькове на автозаправочной станции прогремел взрыв и возник пожар. Об этом сообщает местный Telegram-канал ХарьковLife.

Telegram-канал ХарьковLife

Сообщается, что жители города услышали несколько взрывов на местной АЗС на улице Полтавский Шлях недалеко от вокзала. После взрыва загорелась машина.

По данным местных СМИ, пожар уже ликвидирован. Причина инцидента на данный момент неизвестна.

Ранее ночью 12 ноября в подконтрольном Украине городе Херсоне прогремели взрывы. О подробностях инцидента не сообщается. Воздушная тревога в подконтрольных Украине районах Херсонской области не объявлялась.

Как передавало ИА Регнум, в конце октября два человека пострадали в результате пожара на АЗС рядом с московским международным аэропортом Шереметьево. Пожар вспыхнул на АЗС в Химках. Известно о двух пострадавших.