Вашингтон, 12 ноября, 2023, 10:37 — ИА Регнум. Американские астронавты Жасмин Могбели и Лорал О’Хара, которые на МКС ремонтировали солнечные батареи в открытом космосе, потеряли там сумку с инструментами. Об этом сообщила пресс-служба американского космического агентства NASA.

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Отмечается, что во время выхода за пределы станции 1 ноября женщины случайно отпустили сумку, и она улетела в открытый космос. Её заметили диспетчеры по записям с видеокамер.

В NASA добавили, что после анализа траектории движения сумки специалисты пришли к выводу, что риск её столкновения с МКС невелик и безопасности станции и экипажа ничто не угрожает.

Аналогичный случай произошёл в марте 2017 года, когда астронавт Пегги Уитсон потеряла в открытом космосе сумку с оборудованием для защиты МКС от космического мусора. Тогда специалисты также решили, что опасности для экипажа и станции нет.

Как сообщало ИА Регнум, 10 ноября российский грузовой корабль «Прогресс МС-24» увёл МКС от столкновения с космическим мусором. Двигатели грузового корабля проработали 316,5 секунды и выдали импульс величиной 0,5 метра в секунду. В результате манёвра высота орбиты МКС увеличилась на 900 метров.