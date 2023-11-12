Москва, 12 ноября, 2023, 10:57 — ИА Регнум. Столичные аэропорты Домодедово и Внуково вводили кратковременные ограничения на полёты вечером 11 ноября, в настоящее время они работают в штатном режиме. Об этом сообщили журналистам в воздушных гаванях.

Известия/Павел Бедняков

«По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов с 22:07. В 22:20 все ограничения на полёты были сняты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что международный аэропорт Внуково сейчас функционирует в штатном режиме.

В Домодедово отмечали, что в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полётов по решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в аэропорту были введены временные ограничения на приём и вылет воздушных судов с 22:02 до 22:20. Уточняется, что сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

Как передавало ИА Регнум, в трёх московских аэропортах — Внуково, Шереметьево и Домодедово — утром 28 октября задержали около 40 авиарейсов и отменили четыре. Согласно данным сервиса, на 8:25 мск во Внуково были задержаны семь рейсов, в Шереметьево — 12, в Домодедово — 22. Также в Домодедово четыре рейса были отменены.

В трёх московских аэропортах 27 октября из-за снега задержали не менее 35 авиарейсов, ещё восемь были отменены.

Москвичей 28 октября предупредили о непогоде в столице в ближайшие часы. До утра 29 октября прогнозируется снег с дождём и гололедица на дорогах, сообщали в московском управлении МЧС. В министерстве призвали жителей столицы быть внимательными на дорогах, избегать внезапных манёвров за рулём и не оставлять детей без присмотра.