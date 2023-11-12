Вашингтон, 12 ноября, 2023, 10:27 — ИА Регнум. Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором оформил дубль.

Сергей Бобылев/ТАСС

«Вы сами видели, чем мы жертвовали для того, чтобы добиться победы. Мы играли умно и просто, за счёт чего и смогли выиграть. Мы были полностью сконцентрированы, несмотря на то, что играли второй день подряд. Нам противостояла неплохая команда, но мы знали, что можем победить», — сказал Овечкин.

Как ранее сообщало ИА Регнум, «Вашингтон» одержал победу над «Айлендерс» в гостевом матче со счётом 4:1. Овечкин забросил две шайбы. Российский форвард занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, на его счету 826 шайб. Он сократил своё отставание от Уэйна Гретцки до 68 голов.

Днём ранее «Вашингтон» на выезде обыграл «Нью-Джерси Девилз». В составе «Кэпиталз» дубль оформил российский нападающий Евгений Кузнецов. Овечкин отдал голевую передачу и тем самым прервал трёхматчевую серию без очков.

До этого Овечкин вступил в потасовку в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом». В середине второго периода он нанёс бросок после выигранного вбрасывания и пытался сыграть на добивании, но ему помешали защитники соперника. После этого началась потасовка, которая так и не переросла в массовую драку.