Москва, 12 ноября, 2023, 10:38 — ИА Регнум. В Москве и Подмосковье ожидается ухудшение погоды с дождями и сильным ветром. Об этом говорится в распространённом экстренном сообщении МЧС.

Известия/ Константин Кокошкин

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в течение дня до 21:00 12 ноября по Москве ожидается дождь, местами усиление юго-восточного и восточного ветра с порывами до 17 м/с», — информирует ведомство.

В МЧС рекомендовали водителям снизить скорость транспортного средства и соблюдать дистанцию. Пешеходам советуют избегать нахождения возле деревьев и шатких конструкций.

Ранее Росгидромет предупредил жителей столичного региона о резком похолодании. По данным службы, до середины будущей недели погоду будет определять атлантический воздух, за счёт которого сохраняется достаточно тёплая погода. В воскресенье на столицу обрушатся интенсивные дожди. До среды температура воздуха днём будет пять градусов выше нуля, ночью — на уровне 2–4 градусов тепла. Однако с четверга ожидается резкое похолодание. Во второй половине недели воздушные массы будут приходить с севера-востока, будет резкое изменение погоды.

Как сообщало ИА Регнум, 9 ноября руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве ожидается крупный циклон с сильными дождями. В воскресенье к столице подойдёт глубокий циклон. В понедельник осадки продолжатся, их будет много. По его словам, до конца текущей недели осадков ожидать не стоит, а температура будет держаться на уровне 5–7 градусов. Он добавил, что о снеге можно забыть на ближайшие пять-семь дней.