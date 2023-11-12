Полтава, Украина, 12 ноября, 2023, 10:13 — ИА Регнум. На Украине в результате ухудшения погодных условий произошли аварийные отключения света в 27 населённых пунктах Полтавской области. Об этом 12 ноября сообщил глава областной администрации Филипп Пронин в своём Telegram-канале.

Известия/ Константин Кокошкин

По его данным, в результате порывов ветра и сильного дождя отключение электросетей произошло в 27 населённых пунктах.

Согласно данным на утро 12 ноября был отключен от электроснабжения 8661 абонент, энергетики приступили к ликвидации последствий непогоды, добавил Пронин.

Как передавало ИА Регнум, ранее директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что в течение нескольких следующих лет Украину ожидают «фантастические» сложности из-за проблем в сфере энергетики.

В конце лета 2023 года глава набсовета украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук спрогнозировал, что предстоящей зимой Украину будут ждать «блэкауты», которые будут длиться не часы, а дни.

Как пояснил эксперт, достаточное количество газа и работоспособность сетей дадут возможность обеспечивать бесперебойную подачу тепла и воды. Но в случае «вылета» АЭС произойдёт катастрофа, так как зарубежные партнёры не смогут полностью покрыть потребности страны: по вечерам всё равно будет дефицит.