Тель-Авив, Израиль, 12 ноября, 2023, 09:44 — ИА Регнум. Армия Израиля никогда не брала на себя обязательств не наносить удары по южным районам сектора Газа. Об этом заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус на брифинге.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ситуация на земле является динамичной, идёт война. И я хочу подчеркнуть, что мы призывали и будем и дальше призывать палестинцев направляться на юг. Однако мы ни на каком из этапов не заявляли о том, что не будем наносить удары по южным районам Газы», — заявил он.

Представитель ЦАХАЛ предположил, что могут быть случаи, когда Израиль будет поражать важные военные цели в Газе.

«Мы никогда не говорили о том, что не будем наносить удары по южным районам Газы. Мы заявляли только о том, что фокусируем основные боевые действия или главные операции на севере сектора. Полагаю, это довольно ясно и достаточно очевидно для тех, кто наблюдает за ситуацией», — заявил Конрикус.

Как передавало ИА Регнум, в телеобращении 11 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные останутся в секторе Газа столько, сколько потребуется, контроль над безопасностью Тель-Авив не готов отдать ни при каких условиях. По словам политика, следующий день после войны наступит только после ликвидации палестинского движения ХАМАС, сектор Газа будет демилитаризован.

Пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари 5 ноября заявил, что Армия обороны Израиля полностью окружила город Газа и вышла к Средиземному морю.

Лидеры арабских и мусульманских стран собрались на внеочередной саммит, чтобы обсудить критическую ситуацию в секторе Газа. Участники сошлись во мнении, что одним из предварительных условий мира с Израилем и установления с ним нормальных отношений должно быть прекращение оккупации им всех палестинских и арабских земель.

Кроме того, в решении записано и второе условие: воплощение независимости Палестины с полным суверенитетом в границах по состоянию на 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме и осуществление не подлежащих пересмотру прав палестинского народа.