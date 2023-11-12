Вашингтон, 12 ноября, 2023, 09:40 — ИА Регнум. Адвокаты бывшего президента США Дональда Трампа попросили судью Таню Чуткан, которая рассматривает дело о попытках изменить итоги выборов в 2020 году, разрешить прямые трансляции процесса из зала суда. Об этом сообщает газета The New York Times.

JABIN BOTSFORD/POOL/EPA/ТАСС Дональд Трамп в зале суда

«Трамп требует, чтобы эти слушания полностью транслировались по телевидению», — говорится в ходатайстве адвокатов Трампа.

Отмечается, что федеральные суды в США, как правило, запрещают вести фото− и видеосъёмку из зала суда. Издание полагает, что за удовлетворение заявления предстоит «тяжелая борьба».

Как передавало ИА Регнум, американский суд в ходе процесса о пересмотре итогов президентских выборов в США временно снял наложенные на бывшего президента страны Дональда Трампа ограничения.

Уточняется, что судебные прения по этому делу должны состояться 20 ноября. В окружном суде Вашингтона ведётся рассмотрение дела о вменяемых Трампу попытках изменить в свою пользу итоги выборов президента в 2020 году. Штурм Капитолия, состоявшийся 6 января 2021 года, рассматривается как один из эпизодов дела.

Издание Politico в начале ноября сообщило, что судья из суда американской столицы запретила Трампу словесные нападки на прокуроров, свидетелей и сотрудников суда, принимающих участие в рассмотрении дела.