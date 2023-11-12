Тель-Авив, Израиль, 12 ноября, 2023, 09:02 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала свыше 60 членов ливанского движения «Хезболла» с начала военных действий в секторе Газа. Об этом заявил представитель израильской армии подполковник Джонатан Конрикус в ходе брифинга.

ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

По его данным, свыше 60 боевиков движения «Хезболла» были убиты при попытках атак на Израиль, некоторые из них были уничтожены во время нападений на армию, некоторые ликвидированы до атак.

Как передавало ИА Регнум, 12 ноября стало известно, что ЦАХАЛ ударила по позициям ливанского движения «Хезболла» в ответ на запуск ракет с территории Ливана по северу Израиля. Отмечается, что 11 ноября с территории Ливана движение «Хезболла» выпустило несколько ракет в район горы Дов на севере Израиля.

Министр обороны Израиля Йоав Галант пригрозил Ливану последствиями вступления в конфликт. Бейрут может повторить судьбу сектора Газа, если движение «Хезболла» будет втянуто в конфликт, заявил он во время посещения военной базы на границе с Ливаном.

Лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла 3 ноября подчеркнул, что США, помогая Израилю, закрывают глаза на гуманитарную катастрофу на Ближнем Востоке и убийства мирных жителей. Он призвал мусульманские страны разорвать отношения с Израилем и остановить поставки энергоносителей и продовольствия.