Томск, 12 ноября, 2023, 08:41 — ИА Регнум. В Томске при пожаре в двухэтажном деревянном жилом доме пострадали шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

ЦУКС ГУ МЧС России по Томской области

По её данным, ночью 12 ноября на улице Ванцетти в доме из бруса с дощатым тамбуром вспыхнул пожар, на момент прибытия первого спасательного подразделения горели тамбур, квартиры на втором этаже, а также крыша дома.

Отмечается, что общая площадь пожара составила 165 кв. метров, в результате пожара обгорела и обрушилась деревянная обрешётка крыши дома, выгорели квартиры на втором этаже, тамбур.

«Личным составом по трёхколенной лестнице из окон второго этажа спасено два человека. Пострадали шесть человек», — говорится в сообщении.

Пострадавших доставили в больницу с признаками отравления угарным газом и ожогами, уточнили в пресс-службе.

Пожар был локализован менее чем за час. Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания.

Как передавало ИА Регнум, два человека стали жертвами пожара в частном жилом доме в Южно-Сахалинске. Площадь распространения огня составила 50 кв. м. Для тушения пожара привлекли 15 сотрудников МЧС и пять единиц техники.

28 октября в гостинице в Набережных Челнах произошёл пожар, площадь которого составила 4 тысячи квадратных метров. Он охватил кровлю и фасад на 3-м и 4-м этажах. Для борьбы с огнём были задействованы 77 пожарных и 25 единиц техники. Из горящего здания вывели 72 человека.