Донецк, 12 ноября, 2023, 08:35 — ИА Регнум. В Донецке в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины погибла женщина, сообщил 12 ноября мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В результате обстрела Петровского района по площади Победы погибла женщина 1990 года рождения», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, 11 ноября в результате обстрелов, нанесённых ВСУ, в Донецке погиб мужчина, а в Горловке — женщина.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации сообщил, что с февраля 2022 года территория Донецкой Народной Республики подвергалась артиллерийским обстрелам ВСУ более 25 тыс. раз, на регион упали порядка 145 тыс. снарядов.