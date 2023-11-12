Москва, 12 ноября, 2023, 08:33 — ИА Регнум. Американский политик и бизнесмен Вивек Рамасвами публично буквально «уничтожил» кандидата в президенты США Никки Хейли, которая не знала, чем ответить на его «кинжальные» выпады. Об этом сообщил сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале, комментируя предвыборные дебаты кандидатов в президенты Соединённых Штатов.

ТАСС/ Gage Skidmore/ZUMA Press Wire Кандидат в президенты США Никки Хейли

В ходе дебатов Рамасвами, по словам Пушкова, «буквально уничтожил» Никки Хейли, назвав известную своей нелюбовью к России Хейли «Диком Чейни на восьмисантиметровых каблуках».

«Хотите ли вы, чтобы страну возглавил представитель нового поколения, или же вы хотите видеть во главе страны Дика Чейни на 8-сантиметровых каблуках?» — размазывал он Хейли, сравнивая её с малопопулярным бывшим вице-президентом Чейни — символом вторжения в Ирак и агрессивной внешней политики США. Хейли, постоянно нападавшая в ООН на Россию, а теперь призывающая к ударам по Ирану, в ответ затравленно молчала», — написал Пушков.

По словам сенатора, в лице Рамасвами американцы получили нестандартного и яркого политика, который сильно отличается от безликих демократов и либеральных республиканцев.

Как передавало ИА Регнум, претендент на выдвижение в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами назвал лидера киевского режима Владимира Зеленского нацистом, а Украину — недемократичной страной. Рамасвами подчеркнул, что Украина не образец демократии. В этой стране запрещены 11 оппозиционных партий, а все СМИ собраны в единое государственное телевизионное медиаобразование. Украинские власти пригрозили, что не будут проводить в этом году выборы, если США не дадут им ещё денег.

Он добавил, что русскоговорящие регионы ДНР и ЛНР, вошедшие в состав России, с 2014 года не являлись частью Украины и это неопровержимые факты.

Бывшая постоянный представитель США при ООН Никки Хейли считает, что Россия и Китай надеются на президентство подобного Рамасвами. Она настаивает на поддержке украинцев оружием и боеприпасами. По её мнению, конфликт давно бы закончился, если бы Байден сделал всё для этого.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что 59% избирателей Республиканской партии США готовы поддержать Дональда Трампа на праймериз, в ходе которых определится, кто станет кандидатом от партии на выборах президента США в 2024 году. Журнал опросил 600 человек, которые будут участвовать в праймериз. Второе место в рейтинге занял губернатор штата Флорида Рон Десантис, его готовы поддержать 13% избирателей. На третьем месте — Никки Хейли, экс-постпред США в ООН (8%), на четвёртом — бизнесмен Вивек Рамасвами (5%).