Нью-Йорк, США, 12 ноября, 2023, 08:20 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Павлович уступил в поединке англичанину Тому Аспиналлу за временный титул турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе.

mma. metaratings.ru Боец ММА Сергей Павлович

Встреча проходила в Нью-Йорке. Бой завершился нокаутом в первом раунде.

31-летний россиянин имеет на своём счету два поражения и 18 побед, в активе его 30-летнего соперника три поражения и 14 побед.

Титул чемпиона UFC в тяжёлом весе остался за американцем Джоном Джонсоном, который на данным момент восстанавливается после разрыва грудной мышцы.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле российский боец ММА Павлович победил в Лас-Вегасе нокаутом представителя США Кёртиса Блейдса в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 222. Для 32-летнего американца это поражение стало четвёртым при 17 выигранных поединках.

Павлович не видит смысла в получении американского паспорта. При этом он добавил, что можно было бы получить американскую визу на 30 лет, чтобы ездить на бои и не напрягаться.