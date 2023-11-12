Иркутск, 12 ноября, 2023, 08:15 — ИА Регнум. В Иркутской области следователи начали доследственную проверку после ДТП с поездом и грузовиком, в котором погибли три человека, сообщили 12 ноября в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Пресс-служба ВСЖД

«Братским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»)», — говорится в сообщении.

Расследование находится на контроле прокуратуры.

Как сообщало ИА Регнум, в Иркутской области на железнодорожном переезде между станциями Янталь и Лена в результате столкновения пассажирского поезда и грузовика погибли три человека.

Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось

По предварительной информации, в ДТП погибли оба члена локомотивной бригады — машинист и помощник, ещё одной жертвой аварии стал водитель грузовика.