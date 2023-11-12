Амман, 12 ноября, 2023, 07:56 — ИА Регнум. Иорданские самолёты во второй раз сбросили гуманитарную помощь с воздуха для поддержки полевого госпиталя Аммана в секторе Газа, сообщила 12 ноября газета The Times of Israel со ссылкой на военных.

Israel Defense Forces Сектор Газа

Издание отметило, что пакеты с гуманитарной помощью сбрасываются на парашютах. Эта операция стала второй с начала обострения конфликта.

В предыдущий раз, около недели назад, власти Иордании приняли решение оказать таким образом поддержку Газе после согласования с Израилем. Отмечается, что ни один израильский чиновник заранее не осматривал оборудование.

Как сообщало ИА Регнум, в отчёте Управления ООН по координации гуманитарных вопросов от 10 ноября говорится, что в секторе Газа фиксируется дефицит продовольствия, в магазинах и на рынках практически исчезли основные продукты питания. Подчёркивается ухудшение ситуации, союзники не могут доставить помощь Газе в течение последних восьми дней.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Израиль с 9 ноября будет проводить ежедневные четырёхчасовые гуманитарные паузы в некоторых районах севера сектора Газа. Объявят об этом за три часа, сказал он.

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию на Ближнем Востоке гуманитарной катастрофой. По его словам, борьба с терроризмом не должна вестись по пресловутому принципу коллективной ответственности, когда также гибнут старики, женщины, дети и целые семьи.

Ситуация в Израиле обострилась 7 октября после нападения бойцов палестинского радикального движения ХАМАС на соседние с границей районы и ракетных обстрелов территории Израиля. Тель-Авив в ответ ввёл полную блокаду Газы и начал наносить удары по анклаву.