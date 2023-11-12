Тель-Авив, Израиль, 12 ноября, 2023, 07:50 — ИА Регнум. Израильская армия и служба безопасности страны («Шабак») уничтожили с начала военных действий в секторе Газа около 20 человек, занимавших высокие посты в палестинском движении ХАМАС. Такие данные опубликовала газета Yedioth Ahronoth.

Иван Шилов ИА Регнум Эвакуция жителей сектора Газа

Отмечается, что ликвидированные хамасовцы в разные годы активно участвовали в организации терактов на Западном берегу Иордана.

Представителей ХАМАС нейтрализовали с воздуха.

ЦАХАЛ также объявила 11 ноября о пяти солдатах, погибших днём ранее во время боёв в секторе Газа.

Как сообщало ИА Регнум, израильские военные останутся в секторе Газа столько, сколько потребуется, контроль над безопасностью Тель-Авив не готов отдать ни при каких условиях, заявил 11 ноября в телеобращении премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Старший советник израильского премьер-министра Марк Регев заявил 7 ноября, что после завершения операции израильские силы безопасности останутся в секторе Газа. Израиль при этом не планирует оккупировать Газу и брать на себя управление анклавом.

Нетаньяху высказал предостережение ливанскому движению «Хезболла» от полномасштабного участия в палестино-израильском конфликте. Также он заверил, что ЦАХАЛ готова к эскалации на северном фронте — в случае необходимости армия откроет там огонь с земли и с воздуха.