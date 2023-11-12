Вашингтон, 12 ноября, 2023, 07:31 — ИА Регнум. Министры обороны США и Украины Ллойд Остин и Рустем Умеров обсудили по телефону военную ситуацию, а также предстоящую встречу контактной группы, сообщили 11 ноября в пресс-службе Пентагона.

Иван Шилов ИА Регнум Пентагон. Украина

«Ллойд Остин поговорил сегодня по телефону с Рустемом Умеровым, чтобы обсудить последние события на поле боя. <…> Они также обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности и планы следующей контактной группы по обороне Украины, которая состоится позднее в этом месяце», — уточнил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер.

Стороны договорились поддерживать общение, заключили в американском минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, после доклада министра обороны Рустема Умерова и главы Службы безопасности Украины Василия Малюка глава киевского режима Владимир Зеленский отстранил от должности командира 128-й горно-штурмовой бригады украинской армии на время расследования после российского ракетного удара во время торжественного построения на подконтрольной Киеву части Запорожской области. В Киеве заверили, что все виновные не избегут ответственности.

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсонобвинил главу Пентагона Ллойда Остина во лжи после его слов о возможности победы украинских войск над российской армией. Эксперт обратил внимание на неоднократные просьбы Киева о поставках ещё большего количества вооружений. Зачем это нужно, если всё хорошо на поле боя, не понимает Джонсон, добавив при этом, что в рядах ВСУ признают нехватку личного состава и оружия для проведения военных операций.