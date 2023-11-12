Новый, 627-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о поражении украинского склада боеприпасов 43-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населённого пункта Девички Киевской области.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Успехи военнослужащих Западной группировки войск отмечены под Купянском. Как сообщает 12 ноября Минобороны, до 50 боевиков ВСУ уничтожены в районах Песчаного, Петропавловки, Степовой Новосёловки и Кисловки. Также поражены БМП Bradley, БТР М113, беспилотники и четыре миномётных расчёта противника.

Сегодня ночью над территорией Белгородской области пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа. Аппарат уничтожен дежурными средствами ПВО.

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