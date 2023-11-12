Брест, Белоруссия, 12 ноября, 2023, 07:04 — ИА Регнум. Жительница Бреста, попав под влияние украинских мошенников, подожгла два автомобиля и дом, сообщили 11 ноября в пресс-службе МВД Белоруссии.

Иван Шилов ИА Регнум МВД

«В Бресте сотрудники милиции по горячим следам задержали 44-летнюю женщину, которая совершила поджог двух автомобилей, а затем стала виновницей возгорания в подъезде жилого дома и в квартире. На преступление её подтолкнули мошенники, след которых ведёт на Украину», — уточнили в ведомстве.

По показаниям задержанной, сначала её 21-летний сын общался с незнакомцем в мессенджере и взял несколько кредитов, а средства перевёл на указанный счёт. Злоумышленники убедили его в участии в спецоперации правоохранителей.

После этого мошенники связались с самой женщиной и под давлением убедили оказать содействие в операции. Женщине рассказали, что её поступок поможет вернуть перечисленные сыном деньги. Тогда жительница Бреста продала квартиру и вырученные деньги перевела на счёт аферистов. В общей сумме мать с сыном потеряли более 100 тыс. белорусских рублей (почти 3 млн российских рублей).

Позднее лжеправоохранители снова вышли на связь с женщиной и предложили помочь в возврате денег. Для этого потребовалось изготовить «коктейли Молотова» и совершить поджоги. Обязательным условием мошенников было всё снимать на видео. Установлено, что злоумышленники действовали с территории Украины.

Подобные инциденты правоохранители зафиксировали ранее в Витебской, Могилёвской и Гродненской областях Белоруссии.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 10 ноября в городе Ельце Липецкой области женщина попыталась поджечь военкомат по указанию мошенников. Она облила и подожгла жидкостью для розжига окно первого этажа здания городского военного комиссариата. Пенсионерку задержали инспекторы ДПС. Преступницей оказалась 60-летняя сторож местного лицея. В результате поджога ущерб зданию не причинён.

Женщина призналась, что около месяца назад с ней по телефону связались неизвестные и, представившись сотрудниками банка, оформили на её имя кредиты на сумму 600 тыс. рублей. Затем пенсионерке позвонил «сотрудник Следственного комитета» и сказал, что её деньги находятся в военном комиссариате, он предложил женщине совершить поджог здания.