Вашингтон, 12 ноября, 2023, 06:26 — ИА Регнум. Новоизбранный спикер Конгресса США Майк Джонсон разработал собственный проект бюджета с целью избежать шатдауна 17 ноября. Его суть заключается в двухэтапном финансировании правительственных программ. Отличительной чертой законопроекта является отсутствие финансирования армий Израиля и Украины.

president.gov.ua Флаги США и Украины

Джонсон предложил на часть правительственных затратных программ, таких как транспорт, военное строительство, энергетика предусмотреть финансирование до 19 января 2024 года. На остальные правительственные сферы спикер считает необходимом выделить средства до 2 февраля.

Украине и Израилю места в проекте бюджета правительства США «по Джонсону» нет.

«Несерьёзное предложение»

В администрации США не одобрили проект Джонсона, назвав его шагом к очередным шатдаунам.

По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, республиканцы тратят «драгоценное время на несёрьезное предложение», которое при этом раскритиковали обе партии.

Сроки опять поджимают

Сенат США уже поздним вечером 30 сентября принял законопроект временного финансирования правительства на 45 дней. До 17 ноября необходимо принять новый документ, в противном случае наступит приостановка работы федерального правительства США — шатдаун.

Бюджет без Украины?

Группа сенаторов-республиканцев США 26 октября представила законопроект, который позволил бы передать миллиардную помощь Израилю, но не Украине. По мнению законодателей, любая помощь Израилю не должна использоваться в качестве рычага для отправки «десятков миллиардов долларов» на Украину.

За разделение финансирования выступили сенаторы от штатов Техас, Канзас, Огайо и Юта.

У Пентагона осталось порядка 5 млрд долларов, которые можно потратить на транши Украине. Американские военные пытаются растягивать нынешние бюджеты, но бесконечно это продолжаться не может.

Как сообщало ИА Регнум, глава офиса президента Украины Андрей Ермак провёл телефонный разговор с советником президента Соединённых Штатов по нацбезопасности Джейком Салливаном и попросил его ускорить поставки оружия.

Украина находится в трудном положении из-за сокращения помощи со стороны США, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Денег, которые, как предполагается, выделят США, недостаточно, не хватает ещё 2 млрд долларов из расчёта, что эта сумма выделена на 13 месяцев. Железняк уверенно заявил, что, скорее всего, «дыру» перекроют другие доноры, но указал, что пока ни по одному из предполагаемых доноров нет подтверждений.

В 2024 году правительство ФРГ намерено увеличить военную помощь Украине до €8 млрд.