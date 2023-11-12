Киев, 12 ноября, 2023, 06:02 — ИА Регнум. Бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что признание главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о провале на фронте заставит президента России Владимира Путина атаковать Киев.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

«Путин уже понимает после статьи и интервью Залужного, что руководство армии Украины уже чётко определилось, что возможности участия в конфликте с Российской Федерацией отсутствуют», — заявил Соскин на своем YouTube-канале.

Командование украинской армией, понимая провал на фронте, не хочет брать на себя неизбежное и окончательное уничтожение собственных войск, да и зачем им это. Вряд ли они хотят, чтобы погибшие бойцы ВСУ приходили к ним по ночам, добавил эксперт.

Соскин назвал решение Киева о продлении военного положения на Украине до 14 февраля 2024 года крайне опрометчивым шагом. Изменение международной обстановки в сторону конфликта на Ближнем Востоке, а также понимание руководством ВСУ бесперспективности ведения боевых действий могут привести к физической ликвидации Зеленского, считает аналитик.

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября Залужный в интервью изданию The Economist заявил, что конфликт на Украине зашёл в тупик, ВСУ не смогут добиться успехов. Он признал, что долгое время не мог понять, почему вместо предсказываемых успехов украинские военные застряли на минных полях, а предоставленные Западом техника и вооружение не оправдали ожиданий.

В газете The New York Times говорится, что заявление Залужного о тупиковой ситуации в конфликте на Украине может помешать убедить республиканцев в США проголосовать за оказание финансовой помощи Украине. Большую часть года американские чиновники старательно избегали такой риторики, отметили в издании.