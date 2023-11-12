Иркутск, 12 ноября, 2023, 05:19 — ИА Регнум. В Иркутской области на железнодорожном переезде между станциями Янталь и Лена в результате столкновения пассажирского поезда и грузовика погибли три человека, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД).

(сс) glompie Железнодорожный переезд

«Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом №91 сообщением Северобайкальск — Москва. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, в ДТП погибли оба члена локомотивной бригады — машинист и помощник, ещё одной жертвой аварии стал водитель грузовика.

Пассажирам поезда медицинская помощь не потребовалась. К месту происшествия направлен восстановительный поезд. Также обстоятельства трагедии установит комиссия ВСЖД.

В пресс-службе предупредили о задержках пассажирских поездов.

Как сообщало ИА Регнум, днём 8 ноября в Нижегородской области пассажирский электропоезд столкнулся с грузовиком недалеко от деревни Трестьяны на регулируемом переезде, расположенном на пути общего пользования. В результате ДТП погиб водитель большегрузного автомобиля.

В начале октября в Башкирии после столкновения с самосвалом КамАЗ сошли с рельсов шесть из шестнадцати вагонов тепловоза. Грузовик выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал семафора. В дорожно-транспортном происшествии пострадал водитель большегруза.