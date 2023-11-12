Санта-Моника, США, 12 ноября, 2023, 05:09 — ИА Регнум. Американская спортивная организация Bellator не будет лишать российского бойца 25-летнего Усмана Нурмагомедова титула чемпиона в лёгком весе, несмотря на шестимесячный запрет. Об этом ТАСС сообщили в Атлетической комиссии штата Калифорния.

ИА REGNUM Перчатки для единоборств

«Вопрос о лишении чемпионского титула Усмана Нурмагомедова не стоит», — цитирует издание организатора боев по смешанным единоборствам.

Чемпионский пояс Bellator в лёгком весе Нурмагомедов держит с ноября 2022 года. В его копилке 17 побед (14 — досрочно), поражений нет.

Как сообщало ИА Регнум, Усмана Нурмагомедова атлетическая комиссия штата Калифорния (CSAC) отстранила на полгода.

Результат чемпионского боя на турнире Bellator 300 между Нурмагомедовым и американским атлетом Брентом Примусом аннулирован.

Нурмагомедов не предоставил терапевтическое исключение на использование запрещенного вещества, рецепт которого у него был.