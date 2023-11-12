Москва, 12 ноября, 2023, 04:42 — ИА Регнум. В России будут блокировать конкретные сервисы VPN, которые определены экспертной комиссией как угроза безопасности интернета. Подробности сообщило «РИА Новости».

Blaise Alleyne Доступ в Интернет

Согласно постановлению правительства РФ, затруднение ограничения доступа к информации в интернете, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законом, определяется как угроза безопасности функционирования Сети.

Документом определено, что могут блокироваться VPN-сервисы и VPN-протоколы на мобильной сети связи для зарубежного трафика, которые определены как угроза.

Как сообщало ИА Регнум, зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артём Шейкин написал обращение в «Роскомнадзор» с просьбой заблокировать в России 51 VPN-сервис, предоставляющий доступ к запрещенным в РФ ресурсам.

С 2021 года «Роскомнадзор» заблокировал уже почти 200 VPN-сервисов, нарушающих законодательство.