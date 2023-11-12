В Стамбуле в мост через пролив Босфор ударила молния
В Стамбуле в мост через пролив Босфор ударила молния
Стамбул, Турция, 12 ноября, 2023, 04:00 — ИА Регнум. В Стамбуле во время сильной грозы молния ударила в подвесной мост Явуза Султана Селима, соединяющий Европу и Азию, сообщил 12 ноября портал Haberler.
Накануне вечером на город обрушился шторм и сильный дождь. Удар стихии по мосту через пролив Босфор попал на камеры наблюдения. Яркая вспышка озарила подвесную конструкцию и её окрестности.
Сразу после инцидента, по информации СМИ, власти усилили меры безопасности на объекте и начали расследование для оценки возможного ущерба.
Во многих районах Стамбула были сорваны крыши, затоплены дороги и улицы. Из-за сильного ветра перевернулся грузовик.
Как сообщало ИА Регнум, в августе после удара молнии вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе компании ENEOS в городе Курасики в японской префектуре Окаяма. К тушению возгорания привлекали 14 пожарных бригад.
В Краснодаре 27 июня молния во время грозы ударила в голову 49-летнему мужчине. Инцидент произошёл на открытой стоянке грузовиков в хуторе Ленина. Мужчина погиб.