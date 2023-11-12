Эр-Рияд, 12 ноября, 2023, 03:52 — ИА Регнум. Арабские страны назвали условие установления мира с Израилем. Оно прописано в решении арабо-исламского саммита, который состоялся 11 ноября в Эр-Рияде Саудовской Аравии.

Иван Шилов ИА REGNUM Эр-Рияд

Лидеры арабских и мусульманских стран собрались на внеочередной саммит, чтобы обсудить критическую ситуацию в секторе Газа.

Участники сошлись во мнении, что одним из предварительных условий мира с Израилем и установления с ним нормальных отношений должно быть прекращение оккупации им всех палестинских и арабских земель.

Кроме того, в решении записано и второе условие: воплощение независимости Палестины с полным суверенитетом в границах по состоянию на 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме и осуществление не подлежащих пересмотру прав палестинского народа.

В 2020 году несколько арабских стран, включая ОАЭ и Бахрейн, при посредничестве США согласились на нормализацию отношений с Израилем и начали активно развивать с ним отношения.

Как сообщало ИА Регнум, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил, что Совет Безопасности (СБ) ООН неспособен повлиять на Израиль для прекращения боёв в секторе Газа. Об этом он сказал на открытии внеочередного совместного саммита Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества в Эр-Рияде. По словам принца, Саудовская Аравия ведёт консультации с международными партнёрами, целью которых является прекращение боевых действий в анклаве.

В Саудовской Аравии назвали атаки на жителей Газы отвратительным преступлением и жестокой агрессией. Наследный принц королевства заявил о необходимости приложить все возможные усилия для снижения эскалации в регионе и избежания расширения насилия по всему миру.