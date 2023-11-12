Москва, 12 ноября, 2023, 03:20 — ИА Регнум. Форвард клуба «Армата» Михаил Янчишин скоропостижно скончался во время матча с «Фаворитом», который проходил 11 ноября в рамках московской любительской лиги.

Rabstol.net Хоккей

Хоккеисту стало плохо во время игры. Он потерял сознание, упав на лёд. Встреча была остановлена — игроки обеих команд кинулись на помощь Янчишину.

Хоккейная Лига SHL выразила соболезнования родным и близким хоккеиста.

«В нашей спортивной семье стало на одного человека меньше. Во время матча скончался игрок ХК «Армата» Янчишин Михаил», — сообщили в хоккейной лиге.

Янчишину был 61 год. Он умер в реанимации не приходя в сознание.

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Как сообщало ИА Регнум, ганский футболист Рафаэль Двамена скончался в результате сердечного приступа, случившегося в ходе матча чемпионата Албании.

10 ноября он потерял сознание на 24-й минуте игры 13-го тура чемпионата. Матч с командой «Партизани» прервали, 28-летнего игрока доставили в больницу. Врачи не смогли спасти футболиста.

В Бельгии 25-летний голкипер Арне Эспил скончался во время любительского матча после того, как отбил пенальти. Футболист упал на газон, к нему бросились медики. Несмотря на усилия врачей, вратарь умер по дороге в больницу.