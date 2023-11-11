Москва, 12 ноября, 2023, 02:57 — ИА Регнум. Первая покупательница билетов в Большой театр на балет «Щелкунчик» отстояла в очереди 59 часов. Своими эмоциями Елена поделилась с телеканалом «Звезда».

Дарья Драй ИА REGNUM Щелкунчик

Билеты на «Щелкунчик» поступили в продажу 11 ноября. При этом их можно купить лишь по предъявлению паспорта, предварительно получив браслет. Стоимость билетов на дневной показ 31 декабря от 1,5 тыс. до 15 тыс. рублей. Вечером «Щелкунчика» можно посмотреть, купив билет от 2 тыс. до 20 тыс. рублей.

Женщина купила два билета, себе и 15-летней дочери.

«Моей дочери 16 лет исполняется в январе, мне захотелось сделать ей такой подарок. Ну и после этого мы идём на Красную площадь отмечать Новый год, это же вообще красота!» — рассказала первая обладательница билетов на балет.

Люди стоят в очереди уже несколько дней.

Как сообщало ИА Регнум, в очереди за билетами на новогоднюю постановку балета «Щелкунчик» в Большом театре пострадали в результате давки два человека.

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Стоявшие в очереди жаловались на перекупщиков и сложность получения перед покупкой билета необходимого браслета. Первая выдача браслетов началась в полночь 4 ноября. С тех пор у Большого театра образовалась огромная очередь.