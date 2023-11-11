Арлингтон, США, 12 ноября, 2023, 02:41 — ИА Регнум. Президенту США Джо Байдену потребовалась помощь почётного караула во время церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата в День ветеранов на национальном кладбище в Арлингтоне. О казусе сообщила New York Post.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

Джо Байдену потребовалась помощь, чтобы установить цветочную композицию на подставке. Он отступил от венка и на мгновение заколебался, прежде чем осенить себя крестным знамением. Потом он попятился, повернулся и сделал несколько шагов в сторону от венка, а затем повернулся и снова подошёл к офицеру. Тот указал рукой на вице-президента Камалу Харрис, которая стояла в нескольких шагах от него, и Байден неуверенно вернулся на своё место рядом с ней.

«Харрис и секретарь Байдена по делам ветеранов Денис Макдоно, оба, казалось, подавляли улыбки, когда президент колебался», — отметил авторы.

Отмечается, что республиканцы выразили тревогу по поводу очевидного замешательства Байдена.

Как сообщало ИА Регнум, Джо Байден по уровню своего умственного развития якобы не превосходит некоторых шестилетних детей, которых встречал экс-глава Белого дома. Об этом предыдущий американский лидер Дональд Трамп заявил в ходе встречи со сторонниками в штате Флорида.

10 августа Трамп написал, что Байден сошёл с ума и не может находиться на посту американского президента. Политик добавил, что действующий глава Белого дома ведёт страну в ад. Он также назвал Байдена «ментальной катастрофой».

11 октября Трамп заявил, что действующий американский лидер является «жуликоватым посмешищем». Он подчеркнул, что в период правления Байдена США столкнулись с хаосом, кровопролитием, войной, террором и смертью.