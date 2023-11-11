Вашингтон, 12 ноября, 2023, 02:32 — ИА Регнум. Американский военный самолёт потерпел аварию и упал в море во время тренировочного полёта, сообщило европейское командование Вооружённых сил США.

Af.mil Самолёты ВВС США

Инцидент произошёл 10 ноября в восточной части Средиземного моря.

Другие подробности и причины авиакатастрофы с участием военного самолёта не разглашаются. О судьбе экипажа также ничего не говорится. Утверждается только, что происшествие не связано с враждебными действиями.

Причины происшествия устанавливаются.

Как сообщало ИА Регнум, утром 25 августа в Калифорнии разбился истребитель F-18 Вооружённых сил США. Самолёт рухнул возле авиабазы морской пехоты Мирамар в Сан-Диего. Судьба единственного пилота неизвестна, жертв и разрушений на земле нет, подтвердили в Пентагоне.

В апреле два вертолёта ВВС США потерпели крушение недалеко от населённого пункта Хили в американском штате Аляска. На борту каждого AH-64 Apache во время тренировочного вылета находилось по два человека. В результате инцидента погибли трое военнослужащих США.