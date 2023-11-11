Италия, 12 ноября, 2023, 02:04 — ИА Регнум. Спустя несколько часов льва-беглеца из цирка в итальянском городе Ладисполи поймали, сообщил мэр Алессандро Грандо.

Pixabay.com Львы

Глава города добавил, что лев был пойман после выстрела со снотворным. Животное будет передано в распоряжение сотрудников цирка.

Грандо выразил надежду, что инцидент отразится на отношении эксплуатации животных в цирке.

Журналисты газеты il Messaggero сообщили, что цирк, откуда сбежал хищник, находится в 500 метрах от конечной точки его путешествия. Всего лев провёл на улице около шести часов.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 11 ноября в итальянском городе Ладисполи лев сбежал из цирка, разместившегося на улице Медитерранео.

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Жители разместили в соцсетях видео, как лев прогуливается по улицам города. Кого-то из людей при виде льва на дороге охватила паника, кто-то обрадовался бегству животного из цирка.

В апреле 2022 года в Курске из цирка сбежал бизон. К поискам животного подключили полицию. Бизона нашли около Знаменского собора — он ел траву на газоне. Беглеца вернули в цирк.