Тель-Авив, Израиль, 12 ноября, 2023, 01:46 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля заявила, что перехватила подозрительную воздушную цель, попавшую в страну из Газы. Сообщение об этом написали в Telegram-канале военного ведомства.

Israel Defense Forces. Тактическая система ПРО Израиля (Железный купол)

Израильтяне признали, что какое-то время назад их система ПВО «Железный купол» успешно перехватила «подозрительную воздушную цель». Предполагается, что объект проник в Израиль из сектора Газа.

Как сообщало ИА Регнум, израильские военные останутся в секторе Газа столько, сколько потребуется, контроль над безопасностью Тель-Авив не готов отдать ни при каких условиях, заявил 11 ноября в телеобращении премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Президент России Владимир Путин назвал палестино-израильский кризис ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование ситуации.

Глава государства заявил, что эффективным путём решения конфликта на Ближнем Востоке является создание полноценного палестинского государства.