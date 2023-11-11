Тель-Авив, Израиль, 12 ноября, 2023, 01:42 — ИА Регнум. ЦАХАЛ ударила по позициям ливанского движения «Хезболла» в ответ на запуск ракет с территории Ливана по северу Израиля, сообщила пресс-служба израильской армии.

Иван Шилов ИА Регнум ВВС Израиля

«В ответ самолёт ЦАХАЛа нанёс удар по <…> ячейке и пусковой площадке в Ливане», — говорится в Telegram-канале израильской армии.

Отмечается, что 11 ноября с территории Ливана движение «Хезболла» выпустило несколько ракет в район горы Дов на севере Израиля.

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Как сообщало ИА Регнум, министр обороны Израиля Йоав Галант пригрозил Ливану последствиями вступления в конфликт. Бейрут может повторить судьбу сектора Газа, если движение «Хезболла» будет втянуто в конфликт, заявил он во время посещения военной базы на границе с Ливаном.

Лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла 3 ноября подчеркнул, что США, помогая Израилю, закрывают глаза на гуманитарную катастрофу на Ближнем Востоке и убийства мирных жителей. Он призвал мусульманские страны разорвать отношения с Израилем и остановить поставки энергоносителей и продовольствия.

С точки зрения сотрудника Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пола Крейга Робертса, США хотят спровоцировать на Ближнем Востоке новые войны, втянуть в палестино-израильский конфликт другие страны. О намерениях Вашингтона в регионе говорит переброска огромного числа американских войск, оружия и военно-воздушных сил, добавил он.