Бразилиа, 12 ноября, 2023, 01:28 — ИА Регнум. Матч 34-го тура чемпионата Бразилии по футболу между «Коритибой» и «Крузейро» был вынуждено прерван в добавленное ко второму тайму время из-за массовой драки болельщиков на поле.

(сс) stux Футбол. Бразилия

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Нападающий «Коритибы» забил гол — счёт стал 1:0 в пользу его команды.

В этот момент группы болельщиков обоих команд выбежали на поле и устроили драку.

Полиция с усилием разогнала разбушевавшихся фанатов. Футболисты ушли с поля. Игру прервали.

«Крузейро» с 37 очками в 31 матче занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии.

«Коритиба» — на 19-й строчке с 26 очками за 33 игры. Обе команды находятся в зоне вылета из элитного дивизиона первенства страны.

Как сообщало ИА Регнум, в массовой драке болельщиков греческого футбольного клуба АЕК и загребского «Динамо» в Афинах погиб один человек.

В результате драки 29-летний болельщик греческой команды получил множественные ножевые ранения и умер, ещё пять фанатов АЕК и три болельщика загребского «Динамо» получили травмы и попали в больницу.

Сотрудники полиции арестовали 96 участников драки.

15 июля правоохранители задержали 35 футбольных болельщиков за сжигание фаеров в вагоне поезда в Казани перед матчем Суперкубка России. В отношении задержанных возбудили уголовное дело о хулиганстве.

В конце мая болельщики устроили драку после матча между московскими футбольными клубами «Спартак» и ЦСКА. Инцидент произошёл в ресторане на улице Сергия Радонежского. Сотрудники Росгвардии задержали десять участников драки и составили на них протоколы за мелкое хулиганство.