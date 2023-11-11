На матче чемпионата Бразилии болельщики на поле устроили массовую драку
Матч чемпионата Бразилии прервали из-за массовой драки болельщиков на поле
Бразилиа, 12 ноября, 2023, 01:28 — ИА Регнум. Матч 34-го тура чемпионата Бразилии по футболу между «Коритибой» и «Крузейро» был вынуждено прерван в добавленное ко второму тайму время из-за массовой драки болельщиков на поле.
Нападающий «Коритибы» забил гол — счёт стал 1:0 в пользу его команды.
В этот момент группы болельщиков обоих команд выбежали на поле и устроили драку.
Полиция с усилием разогнала разбушевавшихся фанатов. Футболисты ушли с поля. Игру прервали.
«Крузейро» с 37 очками в 31 матче занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии.
«Коритиба» — на 19-й строчке с 26 очками за 33 игры. Обе команды находятся в зоне вылета из элитного дивизиона первенства страны.
Как сообщало ИА Регнум, в массовой драке болельщиков греческого футбольного клуба АЕК и загребского «Динамо» в Афинах погиб один человек.
В результате драки 29-летний болельщик греческой команды получил множественные ножевые ранения и умер, ещё пять фанатов АЕК и три болельщика загребского «Динамо» получили травмы и попали в больницу.
Сотрудники полиции арестовали 96 участников драки.
15 июля правоохранители задержали 35 футбольных болельщиков за сжигание фаеров в вагоне поезда в Казани перед матчем Суперкубка России. В отношении задержанных возбудили уголовное дело о хулиганстве.
В конце мая болельщики устроили драку после матча между московскими футбольными клубами «Спартак» и ЦСКА. Инцидент произошёл в ресторане на улице Сергия Радонежского. Сотрудники Росгвардии задержали десять участников драки и составили на них протоколы за мелкое хулиганство.