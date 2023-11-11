Киев, 12 ноября, 2023, 00:55 — ИА Регнум. На Украине в городе Херсоне прогремели взрывы. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

В подконтрольном Киеву городе были слышны несколько взрывов.

О подробностях инцидента не сообщается.

Воздушная тревога в подконтрольных Украине районах Херсонской области не объявлялась.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ за прошедшие сутки выпустили по населённым пунктам Белгородской области более 240 боеприпасов. Под обстрел попал город Валуйки.

В результате обстрелов Вооружёнными силами Украины (ВСУ) в Донецке погиб мужчина, а в Горловке женщина.

На запорожском направлении за неделю ВСУ потеряли до 495 военных. Кроме того, в районах населённых пунктов Малая Токмачка и Степовое Запорожской области нанесено огневое поражение живой силе и технике 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ.