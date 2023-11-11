В подконтрольном Украине городе Херсоне прогремели взрывы
«Зеркало недели»: в подконтрольном Украине городе Херсоне прогремели взрывы
Киев, 12 ноября, 2023, 00:55 — ИА Регнум. На Украине в городе Херсоне прогремели взрывы. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».
В подконтрольном Киеву городе были слышны несколько взрывов.
О подробностях инцидента не сообщается.
Воздушная тревога в подконтрольных Украине районах Херсонской области не объявлялась.
Как сообщало ИА Регнум, ВСУ за прошедшие сутки выпустили по населённым пунктам Белгородской области более 240 боеприпасов. Под обстрел попал город Валуйки.
В результате обстрелов Вооружёнными силами Украины (ВСУ) в Донецке погиб мужчина, а в Горловке женщина.
На запорожском направлении за неделю ВСУ потеряли до 495 военных. Кроме того, в районах населённых пунктов Малая Токмачка и Степовое Запорожской области нанесено огневое поражение живой силе и технике 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ.