Тель-Авив, Израиль, 12 ноября, 2023, 01:00 — ИА Регнум. Бейрут может повторить судьбу сектора Газа, если ливанское движение «Хезболла» будет втянуто в конфликт, заявил во время посещения военной базы на границе с Ливаном министр обороны Израиля Йоав Галант.

Moqawama.org Хезболла

«Хезболла» приближается к серьёзной ошибке — жители Бейрута могут оказаться в такой же ситуации, как в Газе, где уже поднимают белый флаг и уходят из домов»,— сказал он.

Ранее предостережение ливанскому движению «Хезболла» от полномасштабного участия в палестино-израильском конфликте высказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 11 ноября израильская авиация вновь нанесла ответные удары по объектам ливанской группировки «Хезболла». До этого израильтяне перехватили три подозрительные воздушные цели на севере страны, две из них были сбиты на границе с Ливаном.

По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Тель-Авив будет решительно реагировать на любую атаку со стороны Ливана. В Израиле не согласны принять реальность с наносимыми ударами по своим гражданам и городам страны, заявил политик.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан считает, что расширение масштабов конфликта на Ближнем Востоке неизбежно в связи с усилением интенсивности военных действий Израиля против сектора Газа.