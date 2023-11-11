Вашингтон, 12 ноября, 2023, 00:38 — ИА Регнум. Во время тренировочного полёта самолёт ВВС США потерпел крушение в Средиземном море. О происшествии сообщило европейское командование Вооруженных сил США.

(сс) Alex Layzell Военно-транспортный самолет ВВС США C-17

Авиакатастрофа случилась вечером 10 ноября. Военные проводили учения в восточной части Средиземного моря.

«Борт потерпел аварию и упал», — пояснили в ведомстве.

Подробности, причины и последствия крушения не разглашаются. Также не известно о составе экипажа, погибших либо пострадавших.

Ведётся расследование.

Как сообщало ИА Регнум, в Житомирской области на Украине столкнулись учебные самолеты Л-39. Погибли три пилота.

В городе Бровары Киевской области около детского сада упал вертолёт.

44-летнего пилота Alaska Airlines Джозефа Эмерсона, устроившего дебош на борту самолёта, обвинили в покушении на убийство 83 человек. Эмерсон пытался в полёте остановить работу двигателей, но был скручен другими членами экипажа и скован наручниками. Позже говорили, что у пилота был нервный срыв.