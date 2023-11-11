Американский военный самолёт упал в Средиземное море
Пентагон: самолёт ВВС США 10 ноября упал в Средиземное море
Вашингтон, 12 ноября, 2023, 00:38 — ИА Регнум. Во время тренировочного полёта самолёт ВВС США потерпел крушение в Средиземном море. О происшествии сообщило европейское командование Вооруженных сил США.
Авиакатастрофа случилась вечером 10 ноября. Военные проводили учения в восточной части Средиземного моря.
«Борт потерпел аварию и упал», — пояснили в ведомстве.
Подробности, причины и последствия крушения не разглашаются. Также не известно о составе экипажа, погибших либо пострадавших.
Ведётся расследование.
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