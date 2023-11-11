В Италии сбежал из цирка лев
В итальянском городе Ладисполи лев сбежал из цирка
Италия, 12 ноября, 2023, 00:43 — ИА Регнум. Из цирка в итальянском городе Ладисполи вечером 11 ноября сбежал лев, сообщил мэр Алессандро Грандо.
«Лев сбежал из цирка, разместившегося на улице Медитерранео <…> Работники цирка при поддержке правоохранительных органов, оперативно прибывших на место, ведут операцию по поимке животного», — написал градоначальник в соцсети.
Грандо призвал жителей не выходить на улицу.
В соцсетях появилось видео, как лев прогуливается по улицам Ладисполи. В комментариях к видео кого-то из местных жителей охватила паника, кто-то обрадовался бегству животного из цирка.
Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2022 года пять львов сумели выбраться из своего вольера в зоопарке «Таронга» в австралийском городе Сидней.
Животные находились в зоне, отделенной двухметровым забором от остальной части зоопарка. Несмотря на это, персонал учреждения объявил тревогу и призвал посетителей покинуть опасное место. Одного из беглецов усыпили, а после начала действия снотворного унесли в вольер. Остальные львы вернулись в загон самостоятельно. Пострадавших среди людей или животных не было.