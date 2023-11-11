Штат Калифорния, США, 12 ноября, 2023, 00:09 — ИА Регнум. Российского бойца смешанного стиля (ММА) Усмана Нурмагомедова атлетическая комиссия штата Калифорния (CSAC) отстранила на полгода. Об этом на своей странице в X сообщил американский журналист Ариэль Хельвани.

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Ссылаясь на исполнительного директора CSAC Энди Фостера, он написал, что атлета дисквалифицировали. Результат чемпионского боя на турнире Bellator 300 между Нурмагомедовым и американским атлетом Брентом Примусом аннулирован.

В поединке Усман Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей и защитил титул чемпиона в лёгком весе в рамках полуфинала Гран-при Bellator.

Фостер пояснил, что у Нурмагомедова был рецепт на приём запрещенного вещества, однако он не подал заявку на терапевтическое исключение. Название препарата не уточняется.

Российского атлета оштрафовали на 50 тыс. долларов и включили список Ассоциации добровольного тестирования на допинг.

Как сообщало ИА Регнум, боец смешанного стиля (ММА), двоюродный брат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Усман выразил желание продолжать победные традиции тренера и своего дяди Абдулманана Нурмагомедова.

Представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) на повторных слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) вновь высказались за дисквалификацию российской фигуристки Камилы Валиевой на четыре года.