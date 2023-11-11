Сочи, Краснодарский край, 11 ноября, 2023, 23:55 — ИА Регнум. Расследованием гибели 30-летнего футболиста и спортсмена из Чувашии Алексея Лесина займутся следственные органы Краснодарского края. В регионе возбудили уголовное дело, подтвердили 11 ноября в пресс-службе краевого следственного управления СК РФ.

cap.ru Спортсмен Алексей Лесин

По поручению руководства следственного управления в связи со смертью мужчины в Сочи возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, уточнили в ведомстве.

По данным следствия, утром 6 ноября мужчину обнаружили в воде очевидцы, которые извлекли его на берег. Предварительно установлено, что приезжий вместе с коллегами был в баре, а затем они переместились в другое заведение, мужчина самостоятельно ушёл из него.

Предварительно, смерть Лесина наступила в результате утопления. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

Как передавало ИА Регнум, футбольная карьера Алексея Лесина началась в клубе «Чебоксары». Он играл в ФК «Химик-Август», чебоксарской «Чувашии» и «Динамо». В Сочи он принимал участие во всероссийском турнире в составе команды «Делин».

Отец Алексея Лесина Сергей сообщил о смерти сына 6 ноября в соцсетях. Он предположил, что его сын хотел прогуляться вдоль моря. Тело футболиста нашли около восьми часов утра. Отец добавил, что по всему побережью установлены камеры, но следствие пока не привело семье других подробностей.

Позднее Лесин-старший рассказал журналистам, что в ночь перед гибелью его сын был со своей командой в караоке-баре, потом футболисты пошли в другое заведение. Алексей был в шортах, и из-за дресс-кода его не впустили. В пять часов утра его видели выходящим из другого бара, он шёл в сторону моря. С собой у футболиста был рюкзак с вещами и документами, его пока не нашли.

Прощание с Алексеем Лесиным пройдёт в Чебоксарах 12 ноября.