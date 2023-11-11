Киев, 11 ноября, 2023, 23:32 — ИА Регнум. На Украине не исключают возникновения экономических споров не только с Польшей, но и с некоторыми странами Евросоюза, защищающими свои нацинтересы, заявил в эфире телеканала «Рада» советник главы киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Иван Шилов ИА Регнум

Он сказал, что спокойно воспринял бы возникновение подобных противоречий.

«Разногласия будут возникать у Украины не только с Польшей, а с любой страной, которая будет пытаться, вопреки внутренним общеевропейским правилам, всё равно защищать своего национального производителя, будет заниматься протекционизмом по отношению к той или иной сфере», — добавил Подоляк.

Украине, по его мнению, следует сформировать правила ведения переговоров и настаивать на своих интересах. Подоляк надеется на формирование такого польского правительства, которое будет «иначе смотреть» на взаимодействие с Украиной по экономическим вопросам.

Как сообщало ИА Регнум, в Польше с 6 ноября перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на украинской границе, требуя от властей ввести коммерческие разрешения для перевозчиков из Украины. Протестующие планируют продолжать акцию протеста до 3 января следующего года.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко отметил, что в отношениях Польши и Украины политика уходит на второй план, на первое место встают социально-экономические вопросы. Это подтверждают продолжающиеся протесты на польско-украинской границе, да и у польских властей есть в этом свои интересы, сказал эксперт.

По его словам, отношения между Польшей и Украиной исторически всегда были сложными и конкурирующими. Сейчас конкуренция связана и с вниманием со стороны США, а в преддверии выборов американского президента Киев острее воспринимает Варшаву в качестве соперника, а потому не стесняется злоупотреблять своим положением и снижать цены и тарифы.