Киев, 11 ноября, 2023, 23:28 — ИА Регнум. От главы киевского режима Владимира Зеленского избавятся любым путём, чтобы урегулировать украинский конфликт. Такое предположение высказал политолог, бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Соскин заявил, что Зеленский не может пойти на переговоры с Россией, «он бьётся в истерике». Значит, Западу надо найти того, кто это сделает.

«Надо нейтрализовать верхушку, и тогда найдутся те, кто договорится про какой-то временный мир», — сказал политолог, добавив, что мысль о смене руководства Украины ради прекращения войны уже настойчиво звучит на европейском западе.

Как сообщало ИА Регнум, глава офиса Зеленского Андрей Ермак сравнил конфликт на Украине с забегом на 100 метров, где 70 метров Киев уже одолел.

Запад заменит Владимира Зеленского из-за провалов ВСУ и неспособности одержать побегу в конфликте с Россией. Об этом 11 ноября сообщил экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен. Либо Зеленский будет вынужден провести президентские выборы, и тогда его сменят, либо, если он будет сопротивляться, его всё равно заменят в результате переворота в стиле Майдана, считает Брайен.

Украине в ближайшее время не победить Россию на поле боя. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.