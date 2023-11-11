Тель-Авив, Израиль, 11 ноября, 2023, 23:07 — ИА Регнум. Израильская авиация наносит ответные удары по объектам ливанской группировки «Хезболла», сообщила армейская пресс-служба.

«Армия в данный момент наносит удары по объектам террористической организации «Хезболла» в Ливане», — указали в ЦАХАЛ.

Ранее израильтяне перехватили три подозрительные воздушные цели на севере страны, две из них были сбиты на границе с Ливаном.

Как сообщало ИА Регнум, 10 ноября израильские военные также атаковали инфраструктуру «Хезболлы» на территории Ливана. ЦАХАЛ нанесла удары с использованием артиллерии и управляемых миномётных снарядов Iron Sting. Целями ВВС Израиля были комплексы и объекты инфраструктуры, наблюдательные пункты и технологическое оборудование группировки.

Глава «Хезболлы» Хасан Насрулла 3 ноября в обращении к сторонникам предупредил Израиль о реальной угрозе большой войны. Он указал на то, что действия «Хезболлы» вынудили ЦАХАЛ стянуть треть сил к ливанской границе. По его словам, Тель-Авив должен учитывать угрозу широкомасштабной войны между ливанской партией «Хезболлы» и Израилем, сказал Насрулла.